Contrabando milionário de grãos começa a ser desarticulado pela Polícia Federal

Fotos: Polícia Federal | Associação criminosa fazia o desvio de commodities agrícolas por meio de empresas de fachada que já movimentaram mais de R$ 200 milhões.

A fase ostensiva da Operação Tebas, que visa desarticular associação criminosa responsável por esquema milionário de contrabando de grãos – soja e milho, em especial – foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Estadual do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (24).

A investigação descobriu que a carga era trazida da Argentina para o Brasil por meio de portos clandestinos às margens do Rio Uruguai.

A ação mobilizou 54 policiais federais e 14 auditores-fiscais da Receita Estadual que dão cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Crissiumal e Tiradentes do Sul, ambas no Rio Grande do Sul, e Curitiba, capital paranaense.

Também estão sendo executadas medidas de bloqueio de contas bancárias, vinculadas às pessoas físicas e jurídicas, com valores aproximados de R$ 80,8 milhões, bem como o sequestro e o arresto de dezenas de automóveis e imóveis, além de indisponibilidade de criptoativos.

Notas fiscais milionárias

As investigações, que se iniciaram em 2021, apuram associação criminosa dedicada ao contrabando de grãos e lavagem de capitais com a criação de dezenas de empresas de fachada, que eram utilizadas para emissão de notas fiscais inidôneas como mecanismo para conferir ares de legalidade à mercadoria internalizada de forma ilegal no território brasileiro.

Assim, amparada por essa documentação fraudulenta, a carga era transportada dos portos clandestinos às empresas destinatárias que, posteriormente, fazia sua distribuição pelo estado.

Há indícios que este consórcio criminoso foi responsável pela emissão de notas fiscais com valor superior a R$ 209 milhões de reais.

