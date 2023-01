Nova Lista mostra 763 presos (confira); PF libera cerca de 600 idosos e mulheres

Idosos são liberados em ônibus pela Polícia Federal, após serem detidos no protesto antidemocrático do dia 8 de janeiro. – (Foto: Cristiano Mariz/O Globo)

Manifestantes presos em acampamento somam 76; PF libera cerca de 600 idosos e mulheres

Investigados haviam sido detidos na segunda-feira,9 de janeiro de 2023, em acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília; mulheres que têm filhos pequenos estão entre os que puderam deixar ginásio da PF

A Polícia Federal liberou nesta terça-feira (10) cerca de 600 pessoas presas acusadas de participarem dos atos antidemocráticos. Entre elas estão idosos com mais de 65 anos, mulheres que têm filhos pequenos e pessoas com comorbidades graves. Eles foram interrogados pela PF e tiveram os celulares periciados antes de serem liberados. Segundo os manifestantes, eles estavam sendo encaminhados para a Rodoviária de Brasília.

Leia também:Moradores de Novo Progresso estão entre os manifestantes encaminhados para a sede da Polícia Federal em Brasília

Outros 763 foram levados para o IML e, depois, para os presídios da Papuda no caso dos 499 homens e para papuda, no caso das 264 mulheres para Colmeia no Distrito Federal

Todos estavam no acampamento montado em frente ao QG do Exército, em Brasília, quando foram levados em mais de 50 ônibus municipais escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal à Academia Nacional da Polícia Federal.

Advogados dos presos também confirmaram a informação de que os idosos e pessoas com comorbidade estão sendo liberados.

Veja a lista com 763 presos clique AQUI

Bolsonaristas presos responderão por crime de golpe de Estado

Crime prevê pena de 4 a 12 anos de prisão, segundo o artigo 359-M do Código Penal

Manifestantes bolsonaristas que invadiram, neste domingo (8), o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) irão responder pelo crime de golpe de estado, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido.

O crime está previsto no artigo 359-M do Código Penal e consiste em “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”. A pena prevista é de 4 a 12 anos de prisão, além da pena correspondente à violência.

Caso haja algum registro de invasores praticando atos de vandalismo ou de dano ao patrimônio público, eles responderão separadamente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/01/2023/15:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...