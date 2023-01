Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de estupro e posse ilegal de arma de fogo, no Para

(Foto:Reprodução/PC) – A Polícia Civil do Pará autuou em flagrante, nesta segunda-feira (09), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de estupro. A prisão ocorreu no município de Ulianópolis, no sudeste do estado.

Após o suspeito ter entrado na casa da vítima e tentado lhe violentar sexualmente, a mesma procurou a unidade policial para relatar o fato, onde também informou aos policiais que o mesmo possuía uma arma de fogo.

Os agentes realizaram diligências até a residência do homem, que foi localizado e autuado em flagrante. Com ele foi localizada uma arma de fabricação artesanal municiada com um cartucho calibre 36, além de uma faca.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis, e se encontra à disposição da justiça. (Com informações do Polícia Civil – PA)

Jornal Folha do Progresso em 11/01/2023/16:49:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...