Novas cachoeiras são descobertas no Pará; veja as imagens

Situado a apenas 20 km da área urbana de São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do Pará, o Parque Estadual da Serra das Andorinhas é uma verdadeira jóia natural que encanta visitantes de todas as partes do país, repleto de cachoeiras, trilhas e paisagens de tirar o fôlego.

Com uma localização privilegiada na zona de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, essa Unidade de Conservação (UC) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) oferece uma diversidade de atrativos turísticos que tornam a experiência única e inesquecível.

Nos últimos dois dias, foram descobertas duas novas cachoeiras no local. O achado foi feito por equipes da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA) do Ideflor-Bio.

As quedas d’água estão localizadas em uma área montanhosa de difícil acesso na Unidade de Conservação (UC). Elas foram identificadas pelo ex-titular da GRA, Douglas Costa, durante um monitoramento aéreo pela região no ano de 2019, como parte do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), que financia ações e projetos no Parque.

Batizadas como Cachoeira Andorinha e Cachoeira Martírio, as cascatas foram localizadas pelos condutores de trilhas Roberto Cerqueira, Oséias Passos e Francinaldo Alves, dos grupos Raposas da Serra e GAAV. Segundo Oséias, o local fica a cerca de 10 km da região da Cachoeira Três Quedas, em uma área que pode ser acessada apenas com ajuda de condutores de trilha. “A gente nem imaginava que caía água ali. Para chegar lá, não é fácil, e é perigoso”, afirmou.

Importância ambiental e turística

A gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes, ressalta que esses espaços são importantes para o Parque devido seu valor natural e turístico. “Tanto pela beleza cênica, por serem atrativos turísticos, mas também por ser um recurso hídrico de grande importância para a biodiversidade da região, e para quem usufruir desse recurso por onde ela percorre”, pontuou.

De acordo com o biólogo do Ideflor-Bio, Wagner Bastos, com o reconhecimento dos locais, é esperado o crescimento do turismo na UC. “A Serra das Andorinhas é conhecida por ter mais de 30 cachoeiras. Portanto, mais duas cachoeiras é algo de grande relevância, porque elas estão em uma altura bem interessante. A gente pode trabalhar tanto a questão do turismo, como também os esportes radicais”, enfatizou o especialista.

Além de um quantitativo expressivo de cachoeiras, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas conta diversos atrativos, como a Casa de Pedra, as praias do Rio Araguaia, sítios arqueológicos, redes de cavernas naturais, vasta biodiversidade e muitas outras atrações naturais, o que torna a UC ainda mais convidativa para todos.

