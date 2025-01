ChatGPT enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (23)

Nesta quinta-feira (23), o ChatGPT enfrenta instabilidades. | Reprodução

Nesta quinta-feira (23), o ChatGPT enfrenta instabilidades. Entenda o que ocorreu e como a OpenAI está lidando com o problema.

Lançado no fim de 2022, o ChatGPT ganhou popularidade muito rapidamente.Pouco mais de dois meses depois de sua estreia, mais de 100 milhões de usuários já usavam a ferramenta. Em 2024, o site recebe mais de 1,6 bilhão de visitas diárias.

O ChatGPT (sigla para “Generative Pre-Trained Transformer”) é um modelo de linguagem baseado em deep learning (aprendizagem profunda), um braço da inteligência artificial. Na prática, a plataforma utiliza um algoritmo baseado em redes neurais que permitem estabelecer uma conversa com o usuário a partir do processamento de um imenso volume de dados.

Nesta quinta-feira (23), a ferramenta enfrenta instabilidades. Uma falha na API da plataforma foi identificada pela empresa às 08h54, horário de Brasília. Cerca de 30 minutos depois, a OpenAI disse ter identificado o problema e implementado uma correção.

Outro incidente foi reportado pela plataforma às 10h12. Minutos depois, a empresa relatou estar trabalhando para identificar e corrigir as falhas.

ChatGPT fora do ar?

No X, internautas de diferentes países se queixaram de não conseguir utilizar a plataforma. “O ChatGPT caiu, e minha produtividade passou de ‘não ótima’ para ‘inexistente’. Muito obrigado, AI”, escreveu um usuário de Sydney, Austrália.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/18:37:53

