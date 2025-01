Listão da UFPA: resultado sairá a partir das 9h desta sexta

Foto: Ricardo Amanajás/Diário do Pará | O Processo Seletivo 2025 ofertou 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação

O sonho de ingressar no ensino superior está cada vez mais próximo para milhares de estudantes paraenses. A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que vai divulgar a lista dos aprovados Processo Seletivo 2025 (PS 2025) nesta sexta-feira (24). A partir das 9h45, o listão estará disponível para acesso público via página listao.ufpa.br.

De acordo com a UFPA, as 9h30 será distribuído o listão impresso a todas as equipes de rádios previamente cadastradas e presentes para a transmissão diretamente do CEBN.

Antes da divulgação do listão, o reitor da UFPA,Gilmar Pereira da Silva, acompanhado da vice-reitora da Universidade, Loiane Verbicaro; da pró-reitora de Ensino de Graduação (Proeg), Lucilena Gonzaga; do diretor do Centro de Processos Seletivos (CEPS), Aarão Ferreira de Lima Neto; da diretora do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac), Julieta Jatahy; e da procuradora da UFPA, Fernanda Monte Santo, vai participar de uma entrevista coletiva sobre o resultado do PS 2025.

