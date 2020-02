Nove motivos para praticar exercícios que ajudam na prevenção e tratamento do câncer

(Foto:Akira Onuma / O Liberal) – Nesta terça-feira (04) é Dia Mundial de Combate ao Câncer. Para ajudar a prevenir a doença, que tal falarmos sobre atividade física e prevenção?

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que a incidência de câncer no Brasil em 2018/2019 deve ficar em torno de 600 mil novos casos, sendo que a estimativa indica que três em cada 10 tumores diagnosticados estão relacionados a hábitos evitáveis como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e exposição excessiva ao sol. Por outro lado, estudos mostram que exercícios físicos são poderosas armas de prevenção do câncer e melhora do tratamento.

“Apesar dos avanços no diagnóstico precoce e no tratamento de muitos tipos de cânceres, o câncer continua sendo uma das doenças mais temidas. O estilo de vida saudável é um dos principais aliados na luta contra o câncer. Além da alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos é capaz de prevenir diversos tipos de cânceres, como mama, cólon, endométrio, esôfago, estômago, rins, leucemias, mieloma, bexiga e cabeça e pescoço”, diz a médica cardiologista pós-doutora em cardiologia pela Universidade de Harvard e especialista em medicina esportiva, dra. Renata Castro.

Abaixo, a médica lista nove motivos para praticar exercícios e ajudar na prevenção do câncer e na melhora do tratamento de pacientes oncológicos.

A redução do risco de ocorrência destes cânceres pode ser explicada pelos efeitos biológicos da atividade física, como:

1. Redução dos níveis sanguíneos de hormônios como insulina, estrogênio e alguns fatores de crescimento;

2. Redução da atividade inflamatória;

3. Melhora do sistema imunológico.

Além disso, em pacientes já diagnosticados com câncer a atividade física regular traz inúmeros outros benefícios, como:

1. Melhora da qualidade de vida;

2. Melhora da autoestima;

3. Melhora da composição corporal;

4. Melhora da capacidade funcional;

5. Redução da ansiedade;

6. Redução da mortalidade.

“Por esses motivos, as diretrizes de tratamento oncológico incluem a atividade física como um dos seus pilares e sugerem que oncologistas orientem os pacientes sobre a importância do treinamento físico. Entretanto, a rotina de trabalho dos oncologistas é pesada e eles não recebem treinamento adequado sobre como prescrever atividade física para seus pacientes. Assim, infelizmente, estudos mostram que cerca de 84% os oncologistas acabam não orientando seus pacientes sobre como utilizar a prática de exercícios no seu tratamento e, com isso, 68% dos pacientes permanecem sedentários durante o tratamento”, explica a médica.

“Visando reverter esta estatística e obter orientação adequada sobre a prática de atividade física para seus pacientes, alguns oncologistas têm recorrido à medicina esportiva como sua aliada. Nesses casos, especialistas em medicina do esporte farão a avaliação dos pacientes e orientação a prática de atividade física de forma segura, maximizando os resultados do tratamento contra o câncer”, finaliza a cardiologista dra. Renata Castro.

