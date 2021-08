Novo Progresso – Caminhoneiro tem bomba do Arla roubado no km 1000 enquanto dormia

Caminhoneiro tem bomba do Arla furtado enquanto estava descansando após horas de viagem, conforme relatado pelo motorista. (Foto:Ilustrativa Reprodução)

A fim de seguir viagem o motorista havia parado por volta das 02h00mn deste último domingo 22 de agosto de 2021, acordado por volta das 06 horas da manhã e ao sair do caminhão percebeu que algo estava faltando em seu caminhão.

Desse modo o caminhoneiro havia parado na comunidade do distrito de Vila Isol no municipio de Novo Progresso, próximo ao um posto para descansar durante sua jornada de trabalho. Contudo o motorista havia carregado no Mato Grosso com destino o porto de Miritituba no Pará. Ao averiguar o caminhão percebeu de que tinham furtado a bomba do Arla. Não percebeu nenhuma movimentação estranha durante a noite, acima de tudo, relata que a rodovia BR 163 sempre foi um local mais tranquilo para rodagem, nos últimos tempos surpeendentemente vem se tornando um local perigoso para trabalhar.

O motorista Isaac F.S. do caminhão SCANIA R450 A 6×4 ano modelo 2019 de cor branca, registrado em nome da empresa Rodovia Transporte LTDA, declarou o furto na DEPOL, de Novo Progresso.

Quais são as consequências de circular sem Arla no caminhão?

Circular sem a Utilização do Arla é um grande fator para aumentar a poluição ambiental e existem grandes chance de perder garantia da fabricante do caminhão. De certo modo a não utilização do Arla tem grandes risco e além da degradação ambiental o proprietário pode ser multado.

A fiscalização é de competência do Ibama e Polícia Rodoviária Federal (PRF) com punição severa, com multa partindo de R$ 5 mil reais podendo chegar até R$ 50 milhões.

Quanto custa uma bomba de Arla 32 para caminhão ?

Em pesquisa pelo site Mercado Livre conseguimos encontrar uma Bomba do Arla do referido furto , custando R$ 5.800,00 reais, um produto de alta valor. Que no mercado negro pode ser encontrado em um valor menor, porém, não é indicado comprar produtos sem procedência fiscal.

