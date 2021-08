Família de jovem de 21 anos que foi alvejado com três tiros pedem ajuda para cirurgia de retirada de duas balas alojadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O jovem de 21 anos foi alvejado por três tiros na tarde desta terça-feira 24 de agosto de 2021 na vicinal Jamanxim em Novo Progresso. Duas balas estão alojadas e precisam ser retiradas com urgência, o jovem está no hospital municipal de Novo Progresso , aguarda ser transferido para Itaituba.

