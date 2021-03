Novo Progresso confirma mais um óbito por Covid-19 e total chega a 38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O município de Novo Progresso, chegou ao 38º óbito provocado pelo Novo Coronavírus. A morte, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (10), ocorreu hoje em Castelo de Sonhos. A vítima é do sexo masculino morador de Novo Progresso de 66 anos, sem histórico de comorbidade. (A secretaria de saúde não divulga nome dos casos de covid-19) A taxa de ocupação de leitos da rede pública é de 14.

