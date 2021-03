Mulher é suspeita de provocar incêndio em balsa em Santarém; motivação seria ciúmes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações da polícia, vigilantes perceberam que uma mulher estava no local e que ela teria provocado o incêndio motivado por ciúmes. A pessoa que seria o pivô da fúria da mulher, não foi localizada.

Uma mulher é suspeita de provocar um incêndio em uma balsa no porto da Prainha em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10).

