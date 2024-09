Novo Progresso entre as dez cidades que concentram 20% das queimadas que consomem o país

(Foto:Reprodução) – Nove das dez cidades estão localizadas na Amazônia, e sete fazem parte da lista dos municípios com mais desmatamento neste ano, mostram dados da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Dez cidades das regiões Norte e Centro-Oeste concentram 20,5% das queimadas que afetam o Brasil em 2024.

Nove delas estão localizadas na Amazônia, e sete fazem parte da lista dos municípios com mais desmatamento neste ano, mostram dados da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Com mais de 39 mil focos de incêndio registrados de janeiro a setembro, os principais municípios afetados pelo fogo são os seguintes:

*São Félix do Xingu (PA) – 6.474 focos

*Altamira (PA) – 5.250 focos

*Corumbá (MS) – 4.736 focos

*Novo Progresso (PA) – 4.598 focos

*Apuí (AM) – 4.308 focos

*Lábrea (AM) – 3.723 focos

*Itaituba (PA) – 2.973 focos

*Porto Velho (RO) – 2.710 focos

*Colniza (MT) – 2.277 focos

*Novo Aripuanã (AM) – 2.198 focos

“Por mais que tenha ocorrido muito incêndio no Cerrado, quando percebemos os focos de calor, notamos que eles continuam muito concentrados na Amazônia”, diz Beto Mesquita, membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima.

Como mostrou o g1, o Cerrado registrou um aumento de 221% nas áreas queimadas em agosto de 2024, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Monitor do Fogo, uma iniciativa da rede MapBiomas, coordenada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

O número compara o mesmo período do ano passado. Somente neste último mês, foram queimados 1.239.324 hectares, mais que o dobro do tamanho do Distrito Federal, contra 386.404 hectares em agosto de 2023.

A vegetação de savanas é típica do bioma, composta por árvores, arbustos e gramíneas, e ocupa 41,7% de tudo o que queimou no Cerrado nos primeiros oito meses do ano.

No mesmo mês, os municípios com maior área queimada no bioma foram Barra do Garças (MT), com 102.328 ha, Nova Nazaré (MT), com 93.043 ha, e Lagoa da Confusão (TO), com 90.263 ha.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações do G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...