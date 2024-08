NOVO PROGRESSO – Escola Waldemar Lindermayer é a 5ª melhor escola pública do Ensino Médio do Pará na nota do IDEB 2023. (Foto: Arquivo)

A escola Waldemar Lindermayer ficou em 5ª lugar entre as escolas públicas do Estado do Pará no ensino médio, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado nesta quarta-feira (14/8). O colégio, que pertence a rede Estadual, atingiu a nota 5, sendo a 5ª melhor escola pública do Ensino Médio do Pará na nota do IDEB e a 2ª melhor escola da Diretoria Regional de Educação de Itaituba que envolve 6 municípios do sudoeste Paraense; Itaituba, Rurópolis, Trairão Jacarecanga, Placas e Novo Progresso.

A noticia foi recebida com satisfação pela direção da escola, o diretor Gilberto Luiz Dos Santos , disse para o Jornal Folha do Progresso, que recebeu a informação na tarde desta quarta-feira (14) e compartilha a conquista com os estudantes, professores, demais servidores e familiares todos estão de parabéns, disse.

O Ideb conta apenas com escolas públicas federais, estaduais e municipais, uma vez que as particulares só entram no sistema por amostra.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e Manuel Palácio, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

Entenda o Ideb, índice que mede a qualidade da educação no Brasil

Para calcular a nota do Ideb, são levados em conta o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), cujas provas de matemática e português são aplicadas a cada dois anos, e as taxas de aprovação escolar. Com esses dois componentes é calculado o índice, que varia de 0 a 10.

O Pará obteve resultado acima da média nacional do ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. O estado teve nota de 4,4 no nível de ensino, comparado a 4,3 alcançado nacionalmente.

Já nos anos iniciais e finais do ensino fundamental o estado obteve resultado abaixo da média.

Ideb 2023: veja o resultado por estado e região;Apenas três estados atingiram a meta

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/06:35:10

