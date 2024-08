Botafogo vence o Palmeiras e abre vantagem nas oitavas de final da Libertadores

Foto: Reprodução | Equipes de Artur Jorge e Abel Ferreira decidem uma vaga nas quartas de final da Libertadores na próxima quarta (21), no Allianz Parque, em São Paulo.

No confronto mais aguardado das oitavas de final da Libertadores, Botafogo e Palmeiras fizeram um jogo à altura das expectativas. Quem largou na frente por uma vaga nas quartas de final foi o Alvinegro, que fez valer o “fator casa” e venceu por 2 a 1, nesta quarta (14), no Estádio Nilton Santos.

Os três gols saíram no primeiro tempo. Luiz Henrique abriu o placar, Maurício empatou para o Verdão e Igor Jesus devolveu a vantagem ao Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo joga por um empate em São Paulo. O jogo de de volta será na próxima quarta (21), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Antes, os times disputam clássicos neste domingo (18) pelo Brasileirão. O Botafogo recebe o Flamengo, enquanto o Palmeiras enfrenta o São Paulo. Veja a tabela!

Alvinegro dita o ritmo

Assim que a bola rolou, começou o duelo tático no Nilton Santos. O Palmeiras, bem postado defensivamente, mostrou variação para subir a marcação e atrapalhar a saída de bola adversária.

Mesmo com a perseguição individual de Moreno a Marlon Freitas, o Botafogo ditou o ritmo, mas levou o primeiro susto pelo alto, com John defendendo cabeçada de Murilo aos seis minutos.

Luiz Henrique insiste e marca

Na ligação direta, o time de Artur Jorge respondeu de imediato, com lançamento para Luiz Henrique. No escorregão de Murilo, Luiz Henrique invadiu a área finalizou rente à trave esquerda.

Aos 15, Almada encontrou espaço no meio e Luiz Henrique, agora de fora da área, voltou a chutar com perigo contra à meta de Weverton.

Na terceira vez, não teve jeito. Ao desarmar o rival na entrada de sua área, o Botafogo teve o espaço que gosta para contra-atacar em velocidade.

A bola passou pelos pés de Almada e Igor Jesus, que cruzou na medida para Luiz Henrique cabecear e, enfim, abrir o placar no Nilton Santos: 1 a 0 aos 22 minutos!

Palmeiras aproveita vacilo

O gol de empate saiu de maneira semelhante. Em saída de bola que parecia tranquila, John demorou muito, até ser pressionado e dar um chutão ruim.

O lançamento foi interceptado por Raphael Veiga, a bola logo chegou a Rony, que tocou para Maurício. A finalização cruzada ainda passou por baixo do goleiro rival: 1 a 1 aos 33!

Igor Jesus faz o dele!

Após o empate, o Botafogo precisou de alguns minutos para reencontrar o seu ritmo, mas voltou a ter vantagem no placar após boa troca de passes e movimentação no ataque.

Em um raro momento que teve espaço, Marlon Freitas lançou para Igor Jesus, que girou em cima de Vitor Reis e tocou na saída de Weverton: 2 a 1 aos 39 minutos.

Abel mexe no ataque

Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou apenas com Lázaro no lugar de Rony, mas Abel Ferreira fez mais duas mudanças aos 12 minutos, colocando Estevão e Felipe Anderson em campo.

O cenário da partida mudou, com a posse de bola sendo mais do time visitante. Como resposta, Artur Jorge mexeu pela primeira vez, colocando Tiquinho Soares aos 15 minutos.

Botafogo resiste e segura vantagem

O impacto da entrada de Estevão foi imediato, com o Palmeiras buscando o garoto. Cuiabano logo recebeu cartão amarelo e foi substituído por Marçal. Matheus Martins também entrou.

Uma ou outra jogada individual da joia, o Botafogo viu os minutos passarem sem grandes emoções. Na reta final, Artur Jorge reforçou o meio com as entradas de Tchê Tchê e Allan.

Nos minutos finais, o time de Abel Ferreira insistiu na bola aérea, mas o Botafogo resistiu e segurou a vantagem até o apito final.

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Thiago Almada (Matheus Martins); Savarino (Tiquinho Soares), Luiz Henrique (Tchê Tchê) e Igor Jesus – Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras

Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Vitor Reis; Giay, Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Fabinho), Maurício (Estevão) e Vanderlan; Rony (Lázaro) e Flaco López (Felipe Anderson) – Técnico: Abel Ferreira

Gols: Luiz Henrique (22’/1ºT) e Igor Jesus (39’/1ºT), do Botafogo, e Maurício (33’/1ºT), do Palmeiras

Cartão amarelo: Cuiabano e Tiquinho Soares (BOT); Estevão, Flaco López e Raphael Veiga (PAL)

Cartão vermelho: Não houve.

Público e renda: R$ 1.775.401,25 / 36.394 pagantes / 38.848 presentes

Motivo: jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Data e horário: 14 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

Árbitro de vídeo: Cristhian Ferreyra (URU)

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/08:06:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

