Policia Militar prende homem tentando arrombar porta de Igreja em Novo Progresso

A vizinhança ao ouvirem barulho de arrombamento, avistaram um homem forçando a porta da igreja Matriz Católica, localizada na rua Iriri n.º 805, no bairro Rui Pires de Lima, ele estava utilizando uma peça de ferro, parecido com ponta de eixo, para danificar a porta, a polícia foi acionada e prendeu em flagrante delito o nacional Jeová R. Carvalho.

