Senadora esquece câmera ligada e aparece nua em reunião

Senadora esqueceu a câmera ligada e começou a trocar de roupa durante a reunião. (Foto| Reprodução)

Uma senadora virou alvo de ataques na web ao aparecer nua durante uma conferência pela internet após esquecer a câmera ligada. As informações são do portal Mídia Max.

De acordo com o jornal O Dia, a conferência na plataforma Zoom aconteceu no dia 29 de maio, mas somente agora foi vazada, após um dos participantes, ainda não identificado, divulgar as imagens.

A senadora, que se esqueceu de desligar a câmera e começou a trocar de roupa na hora da reunião, pediu desculpa pelo incidente e disse que tem sido alvo de ataques e bullying nas redes sociais por causa do físico.

“Sou uma mulher com 66 anos de idade, amamentei 4 crianças, três das quais são hoje profissionais de excelência, e muito me orgulho. Lutei pela minha ideologia nos últimos 40 anos em vários cargos na defesa dos Direitos Humanos. Sou uma mulher que não tem vergonha do seu corpo: amo-o e cuido”, rebateu a senadora Martha Lucía Micher, após aparecer nua em uma reunião com membros do Banco do México e jornalistas.

CRIME

Vale lembrar que exibir as imagens íntimas de terceiros sem autorização, mesmo que o vazamento de um nude tenha sido acidental, é crime.

De acordo com a legislação brasileira, quem acessa sem autorização ou compartilha nudes alheios pode responder e ser condenado a até à cadeia.

