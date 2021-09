Novo Progresso- Homem é escondido dentro de banheiro de bar para não ser espancado em briga generalizada

PM prende três em briga generalizada em bar na comunidade de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso.(Foto:Divulgação PM)



A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira 24 de setembro de 2021, três homens que brigando em um bar na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso).

Os policiais foram o local para atender o chamado dos funcionários da Lanchonete Caramba onde uma briga generalizada estava ocorrendo.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h30,desta sexta-feira 24 de setembro de 2021, após serem acionados pelos funcionários do bar e lanchonete bacana, militares deslocaram até a comunidade de Alvorada da Amazônia para atender uma briga em um bar. Ainda segundo os militares três homens tentavam lesionar outro homem que foi trancado pelos funcionários do estabelecimento dentro de um banheiro.

Os agressores foram identificados sendo Giovani J. C., João B. d. N. C. e Josivan J. C. e foram presos, se enquadrando “in tese” no art. 137 do Código Penal Brasileiro (crime de rixa).

A vítima Vilson d. S. foi salva pelos funcionários do estabelecimento, que o esconderam dentro do banheiro até a chegada dos policiais.

Os três meliantes e a vítima foram conduzidas para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

