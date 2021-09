Como se proteger da pandemia de desinformação?

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As informações do site jw.org são cuidadosamente pesquisadas e direcionadas a pessoas de todas as idades, formações e culturas. Ele está disponível em mais de 1.000 idiomas.

O artigo “Como se proteger de informações falsas” , disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org, traz sugestões práticas que ajudam as pessoas a não se deixarem influenciar por notícias enganosas e teorias da conspiração. Entre essas dicas destacam-se:

(foto:Divulgação Reprodução) – “Checar uma informação tornou-se tão importante quanto lavar as mãos.” Essa foi uma declaração do diretor sênior de Segurança Alimentar e Nutricional para a ONU, Sridhar Dharmapuri. Durante a pandemia da covid-19, a disseminação de desinformação tem se tornado muito comum. Notícias falsas ou fake news prejudicam a reputação de pessoas e espalham ódio e preconceito. Além disso, espalhar boatos pode até mesmo dificultar a sensibilização quanto ao uso de máscaras, o distanciamento social e a vacinação.

You May Also Like