Novo Progresso- Menor de 14 anos esta desaparecida

Conforme relatos no BO (Boletim de Ocorrência) a menor “Rosiane Damiane dos Santos” de 14 anos, saiu de casa na quinta -feira (12) por volta das 19h00mn, a menor foi vista saindo com um jovem estranho ele não foi reconhecido pelos familiares.

