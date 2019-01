Policial morre e outros dois ficam feridos em troca de tiros com assaltantes

Na noite desta sexta-feira (13), dois homens, acusados de participarem do assalto ao Banco do Brasil na madrugada desta quinta-feira (12), trocaram tiros com a polícia, durante ação organizada pela Companhia de Operações Especiais (COE), no município de Curuçá, nordeste paraense. O sargento Antônio Carlos Magalhães (Foto) morreu na operação.

Segundo informações, a equipe do COE foi informada da presença de dois homens dentro do mato. Os policiais fariam a supervisão do local até a manhã seguinte, mas foram recebidos a tiros.

Outros dois policiais, o cabo Robenilson e o soldado Doromario, ficaram feridos e foram levados para a UPA de Castanhal.

