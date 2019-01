Filhote de onça é encontrado em loja em Atibaia

Como as patas do animal tinham sinais de queimaduras, a PM Ambiental acredita que ele pode ter saído do Monumento Natural Estadual Pedra Grande, parque próximo à região, que pegou fogo recentemente.

O local foi isolado para evitar acidentes, e ninguém se feriu. Ainda de acordo com a PM Ambiental, a Associação Mata Ciliar de Jundiaí, que cuida de animais silvestres, foi acionada para tranquilizar a onça com um medicamento.

You May Also Like