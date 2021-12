Novo Progresso: motoqueiro cai em quebra-molas e sofre traumatismo

Motociclista perdeu controle ao passar por quebra-molas. (Foto:Divulgação)

Vítima foi socorrida e aguarda ser transferida para hospital Regional.

Um motociclista ficou gravemente ferido após perder o controle da moto durante a noite deste domingo, 12 dezembro de 2021, em Novo Progresso.

Conforme informação de amigos da vítima, Júlio César popularmente conhecido por Quatro Olhos, de 25 anos, caiu da moto após perder o controle do veículo ao passar por um quebra-molas na avenida Orival Prazeres (frente supermercado Castanha) em Novo Progresso. Os amigos contaram que a vítima teve traumatismo craniano e está internado no Hospital Municipal de Novo Progresso.

Populares que se encontravam no local, acionaram as equipes de resgate do SAMU. Eles contaram aos socorristas que ao passar pela lombada o homem caiu e bateu com a cabeça no asfalto.

Ele sofreu TCE (Traumatismo Craniano Cefálico) e aguarda ser para hospital regional em Santarém.

Amigos divulgam nas redes sociais pedido de ajuda!

