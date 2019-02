BR-163 – Caminhão x caminhão batem em Santa Julia

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (13) na rodovia BR 163, nas proximidades da Comunidade Santa Julia no Município de Novo Progresso.

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Os dois caminhões bateram quando trafegavam pela na rodovia Cuiabá /Santarém (BR 163) – com a violência do acidente uma das cabines descolou da estrutura e encostou na carroceria. SEGUNDO INFORMAÇÃO NÃO OFICIAL O CAMINHÃO ENTROU NA TRASEIRA DO OUTRO.

De acordo com o enfermeiro Everton do Hospital Municipal as vitimas foram socorridas pelo SAMU e atendidas na emergência do HMNP, os dois motorista estão bem .

O motorista Valber Luiz Cortarelli Junior de 24 anos, foi socorrido pelo SAMU e não corre risco de morte, ele disse que o acidente aconteceu ao desviar de um buraco – o outro motorista [Não identificado] não se feriu, e não veio para hospital, informou.

Ainda segundo a informação, apensar dos danos materiais, não houve vítimas.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...