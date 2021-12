Patricia Abravanel celebra 91 anos de Silvio Santos: “Obrigada Deus”

Em publicação nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um momento fofo ao lado do pai e agradeceu por mais um ano de vida do comunicador. (Foto:Reprodução)

Dia de festa no SBT! No último domingo (12), o patrão Silvio Santos celebrou mais um ano de vida ao completar 91 anos. Nas redes sociais, fãs, artistas, admiradores, amigos e familiares prestaram diversas homenagens à um dos maiores comunicadores do país.

Patricia Abravanel, uma das filhas do apresentador, compartilhou um lindo momento em família e falou da gratidão que sentiu ao poder compartilhar mais um aniversário do pai.

“Não existe privilégio maior do que poder celebrar os 91 anos de um pai! Gratidão que transborda!! Obrigada Deus por essa vida tão preciosa e amada! Desejo mais anos com muita saúde e alegria para usufruir de tudo que você ama!! Vida longa, abençoada, vida como um presente todos os dias!! “Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.” (Salmo 118). Muitos vivas para esse pai lindão!! Viva Senor Abravanel!! Viva Silvio Santos!! Viva, Viva, Vivaaaaaaa!!!!”, escreveu Patricia na legenda da publicação.