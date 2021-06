Novo Progresso- Prefeitura anuncia que realizará melhorias na sinalização de ruas e avenidas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O prefeito Gelson Dill, e o chefe da divisão de trânsito do município, Ismael Coelho, receberam na manhã desta quarta-feira, dia 23 de Junho, os representantes da empresa que executará as sinalizações vertical e horizontal das vias urbanas da cidade. Na ocasião foram tratados também de assuntos relacionados a melhorias de acessibilidade em diversos pontos da cidade.

