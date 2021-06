Brasil e Colômbia disputam liderança na Copa América

Após golear o Peru por 4 x 0, Brasil encara a Colômbia pela Copa América. | Lucas Figueiredo/CBF

Partida está marcada para acontecer hoje, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Já garantida para a próxima fase da Copa América, a Seleção Brasileira tem agora a meta de assegurar a liderança do grupo B. No entanto, nesta 4ª rodada da fase classificatória da competição, a equipe do técnico Tite terá como adversário um velho conhecido que sempre deu trabalho ao time canarinho: a Seleção da Colômbia.

Colômbia.

Com 6 pontos conquistados e ostentando uma boa sequência de jogos sem derrota, o Brasil deverá ter apenas uma modificação para a disputa que terá seu início às 21h, desta quarta-feira (23), no estádio Engenhão no Rio de Janeiro-RJ. Em entrevista coletiva, o goleiro Weverton confirmou que será titular na vaga de Ederson.

Se bater os cafeteros, Tite chegará a 10 vitórias seguidas com o Brasil, superando seu próprio recorde, que era de 9 triunfos consecutivos. Quando assumiu a seleção, em 2016, o gaúcho emendou 9 vitórias em sequência, mas viu sua série ser cortada por uma derrota para a Argentina, em amistoso disputado já em junho de 2017. Agora, porém, Tite chega ao duelo contra os colombianos novamente com 9 triunfos seguidos, e tem a chance de bater sua marca nesta quarta-feira, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de junho de 2021, quarta-feira

Hora: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e José Antelo (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

BRASIL: Weverton, Danilo, Marquinhos, Eder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Éverton Ribeiro; Neymar, Gabriel Jesus e Richarlison

Técnico: Tite

COLÔMBIA: Ospina, Medina, Mina, Davinson Sanchez e Tesillo; Barrios, Pérez, Cuadrado e Cardona; Zapata e Borja

Técnico: Reinaldo Rueda

Por:Magno Fernandes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...