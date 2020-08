Novo Progresso tem 840 casos de Covid e 14 mortes

Novo Progresso registrou 14 mortes pela Covid-19 e começa semana com 70 infectados e 17 novos casos da doença neste domingo (2). O município soma 840 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados coletados até as 12 horas desta segunda-feira (03), através do boletim oficial de informações sobre o novo coronavírus da Secretária Municipal de Saúde, foram registrados 17 novos casos e 1 nova morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 14 mortes e 840 casos confirmados. Entre os casos confirmados 770 foram recuperados, 4 estão internados e 14 óbitos ,10 residentes em Novo Progresso e 4 não residentes.

Veja boletim desta segunda-feira 03 de Agosto de 2020.

