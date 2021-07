Novo valor que inscritos do Bolsa Família devem receber é revelado

O Bolsa Família é um programa social destinado à população de baixa renda do país. Atualmente mais de 14,6 milhões de famílias tem acesso ao programa que paga uma média de R$ 192 aos beneficiários.

Vale lembrar que esse valor de R$ 192 pode variar, tanto para famílias que recebem menos, em decorrência das condições do programa, quanto em alguns casos onde famílias podem chegar a receber até R$ 205.

Contudo, o Governo Federal, vem estudando a possibilidade de aumentar o valor médio do programa que hoje está em R$ 192 para R$ 280. Inicialmente as equipes do Ministério da Economia e da Cidadania haviam projetado um aumento da média para R$ 250, mesmo valor médio pago pelo auxílio emergencial.

Nova projeção e expectativas

A nova projeção que está em R$ 280 veio a pedido do presidente, Jair Bolsonaro, que pediu que o reajuste do Bolsa Família fosse para R$ 300, o que acabou fazendo com que as equipes técnicas dos ministérios viessem a estudar um meio-termo entre os R$ 300 solicitado por Bolsonaro e os R$ 250 previstos inicialmente pelos ministérios, de modo a garantir um orçamento sustentável para a reformulação do programa social.

A expectativa em torno da reformulação do Bolsa Família é que o mesmo seja oficialmente anunciado no último trimestre desse ano. Vale lembrar que além de reajustar o valor médio o governo pretende ampliar o programa social para mais quatro milhões de famílias.

O governo agora precisa correr para reformular o programa este ano, pois caso não ocorra em 2020 o projeto deve ser engavetado, pois, como 2022 é um ano eleitoral, a lei não permite que medidas como estas sejam construídas e liberadas em ano de eleição.

