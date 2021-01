Número de doses da vacina contra a Covid-19 destinadas ao Pará no primeiro lote é de 173 mil

Começou na Base Aérea de São Paulo, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o carregamento do primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai distribuir a vacina Coronavac para os estados brasileiros, na manhã desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. — Foto: FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Estado vai receber 48 mil doses para imunizar a população indígena.

O Pará recebe 173.240 mil doses das vacinas contra a Covid-19, nesta segunda-feira (18). O quantitativo é maior do que o anunciado do início desta manhã pelo governador do estado, Helder Barbalho. De acordo com ele, 48 mil doses são destinadas a imunizar a população indígena do estado.

As vacinas saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde, em São Paulo, após cerimônia para distribuição de doses.

O governo do estado vai divulgar o plano de vacinação em entrevista coletiva às 17h, no Hangar, centro de convenções onde está montado o Hospital de Campanha da capital. Os primeiros vacinados serão os profissionais de saúde que atuam na linha da frente da pandemia, indígenas aldeados e idosos institucionalizados, que compõem o grupo prioritário da primeira fase da campanha.

Até a última sexta-feira (15) o governo estadual anunciou que o Pará receberia 320 mil doses de vacina no primeiro lote. Já no domingo (17), esse quantitativo diminuiu e o governador Helder Barbalho disse que 124 mil doses chegariam ao Pará, na primeira fase.

No fim desta manhã, Helder acompanhou o embarque do carregamento de vacinas e garantiu o início do plano estadual de imunização para esta segunda. “Pessoas perderam vidas, perderam familiares e passaram a viver uma situação dramática desde o início da pandemia. O dia de hoje representa virar essa página, renovar as nossas esperanças”, declarou.

Uso emergencial

O uso emergencial das 6 milhões de doses da CoronaVac prontas vindas da China foi aprovado neste domingo (17) pela Anvisa.

Por volta das 5h desta segunda, caminhões de carga refrigerados começaram a deixar o centro de distribuição em Guarulhos escoltados por carros da Polícia Federal. Cem caminhões farão o transporte da vacina.

As doses da CoronaVac também começaram a ser distribuídas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e companhias aéreas que farão o transporte gratuitamente.

De acordo com o governo federal, os estados serão responsáveis pela distribuição aos municípios.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...