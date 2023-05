(F0to:Reprodução) – Há 16 anos, um ambientalista e um grupo de jornalistas apaixonados tiveram a visão de um veículo que se dedicasse à cobertura de pautas sobre o Meio Ambiente.

Um jornalismo com a missão de dar voz aos bichos e plantas, através daqueles que se interessam em protegê-los. E assim, de forma independente, transparente, isenta e, porque não, ousada, nasceu ((o))eco.

Ao longo dessa jornada, ((o))eco produziu (e continua produzindo) mais de 28 mil reportagens, notícias, ensaios fotográficos, vídeos, podcasts e até um documentário. Foram 16 anos de muitas transformações, desafios, aprendizagens e reformulações, mas sempre com o foco na nossa razão de ser: a conservação da natureza. Chegamos em 2020 prontos para uma nova transformação, prontos para crescer em face dos novos desafios que se apresentam.

Enquanto o desmatamento avança fortemente sobre a Amazônia, com um aumento de 51% já no primeiro trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado (Fonte: INPE), os órgãos e políticas ambientais perdem força e protagonismo em um governo que esvazia a pauta ambiental. Há cada vez menos transparência nas ações governamentais e, por isso, mais do que nunca, é importante trazer as notícias sobre o meio ambiente à tona.

É comum as pautas ambientais perderem espaço em grandes veículos de mídia. Mas em ((o))eco, o meio ambiente é manchete todo dia. ((o))eco é um veículo especializado que tem o compromisso de cobrir esses assuntos com responsabilidade, profundidade e isenção, produzindo jornalismo ambiental crítico e independente.

Para continuar produzindo jornalismo ambiental de qualidade em um país tão grande e biodiverso quanto o Brasil, ((o))eco precisa da sua ajuda. Através do financiamento coletivo, conseguiremos trazer mais colaboradores especializados para o nosso time. Assim, produziremos mais reportagens e mais jornalismo investigativo, aumentando nossa cobertura e também o nosso alcance. Ajude a financiar o jornalismo ambiental!

((o))eco é feito pela Associação O Eco, uma ONG brasileira que se preza por não ter fins lucrativos nem vinculação com partidos políticos, empresas ou qualquer tipo de grupo de interesse.

O conteúdo do site é fruto do trabalho de uma rede de jornalistas e especialistas Quem participa sabe que tem a missão de:

– Dedicar-se a cobertura de pautas sobre o meio ambiente. Nossa razão de ser é a conservação da natureza.

– Treinar e propiciar experiência a jovens (ou nem tanto) escritores, fotógrafos e cinegrafistas vocacionados à cobertura ambiental, sejam eles jornalistas por formação ou não. ((o))eco é uma escola que espera impulsionar a carreira de profissionais brilhantes, motivados e espalhados por todos os cantos do Brasil.

Com o seu apoio ((o))eco continuará a produzir notícias de impacto sobre questões ambientais em todo o país: cobrindo todos os seus biomas, toda sua biodiversidade e também as ameaças e agressões ao mundo natural, como o desmatamento na Amazônia.

Os recursos arrecadados através dessa campanha de financiamento coletivo serão revertidos para produção de reportagens e notícias sobre meio ambiente de maior alcance, acessibilidade e interatividade, além de melhorias tecnológicas no site e redes sociais. Esse custos envolvem a remuneração dos jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas que conduzem a apuração, dos editores que checam os textos e publicam a reportagem e programadores e comunicadores que disseminam as notícias.

Transparência é fundamental, e nossos apoiadores receberão todo mês um email explicando como os recursos foram aplicados.

Agradecimento no site: Nome listado na página de apoiadores.

Newsletter exclusiva: resumo semanal e análise do que aconteceu de relevante para o meio ambiente e política ambiental. Enviada aos domingos.

Ebook: ebook com compilação de reportagens e colunas publicadas no ((o))eco. Um arquivo Epub enviado mensalmente.

Livro “Travessias”: Exemplar do livro “Travessias: uma aventura pelos parques nacionais do Brasil”, autografado pela autora Duda Menegassi.

Livro “Guia da Trilha Transcarioca”: Exemplar do livro “Guia de Bolso da Trilha Transcarioca”, com as informações que você precisa para fazer a trilha de longo curso que cruza a cidade do Rio de Janeiro.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/18:01:39

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

