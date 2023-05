Olhe na despensa: Procon suspende venda de café contaminado; veja a marca

(Foto:Reprodução) – Após uma inspeção da Vigilância Sanitária em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, a empresa ficou

O Procon de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, recomendou a suspensão da comercialização do café Uber Ubá. De acordo com o site Estado de Minas, a recomendação dada aos comerciantes do município é de que os produtos embalados e distribuídos pela Comércio de Café Uberaba EIRELI sejam retirados de suas prateleiras. A recomendação vale também para os rótulos que estejam identificados como embalados e distribuídos por Reyna Produtos Alimentícios LTDA.

A marca está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) devido a suspeita da quantidade de impurezas estar acima do permitido. Com isso, o produto acaba ficando impróprio para o consumo. Desse modo, o café Uber Ubá teria cascas e paus acima do limite permitido, além de contar com a presença de Ocratoxina “A”, conforme confirmado pelo laudo da análise 2991.1P.0/2022.

Ademais, no caso dos consumidores que possuem o café em suas residências, a recomendação é de que o produto não seja utilizado. Isso devido ao fato que a produção imprópria e a presença de substâncias tóxicas podem gerar danos a saúde dos consumidores.

Fábrica foi interditada pela Vigilância Sanitária

A promotoria já autuou a empresa responsável pelo café após a inspeção conjunta à Vigilância Sanitária Municipal. O estabelecido de produção, localizado em Uberlândia, foi interditado devido a vigilância ter encontrado um ambiente “sem condições higiênico sanitárias satisfatórias e rotinas de boas práticas e outros controles previstos”.

Dessa forma, os comerciantes de Uberlândia que possuem os produtos da empresa em seu comércio, deverão apresentar ao Procon as notas fiscais referentes a compra dos produtos. A medida vale para as compras realizadas entre 1º de janeiro de 2022 até 12 de maio de 2023. Além disso, será necessário indicar a quantidade total de produtos presente no estoque das empresas.

