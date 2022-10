O que aconteceu com o WhatsApp? App para de funcionar durante a madrugada em vários países

Às 5h24, o Brasil já registrava 7,8 mil reclamações sobre falha no WhatsApp (Foto:Oswaldo Forte / O Liberal).

Em território brasileiro, às 5h24, foram 7,8 mil queixas registradas pelo site “Downdetector”. Meta afirma que o problema já foi resolvido

Usuários de várias parte do mundo relataram problemas ao tentar usar o WhatsApp, popular aplicativo de mensagens, na madrugada desta terça-feira (25). No Brasil, foi registrado um pico de queixas sobre o WhatsApp por volta das 5h, no horário de Brasília, de acordo com o site “Downdetector”, que reúne relatos de falhas em diversos aplicativos e plataformas.

Às 5h24, o país já registrava 7,8 mil reclamações. O número foi ainda maior na Índia (11 mil queixas às 5h50) e no Reino Unido (68 mil).

As reclamações começaram por volta das 4h (no horário de Brasília) e os relatos de normalização, às 6h.

Dona do WhatsApp, a Meta admitiu o problema, mas afirmou que a situação já foi resolvida.

Facebook e Instagram, que também pertencem à Meta, não tiveram número significativo de reclamações. Há um ano, os três aplicativos chegaram a ficar uma tarde inteira fora do ar em todo o mundo por conta de uma falha interna.

A falha no WhatsApp virou o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta terça-feira. (As informações são do G1 Mundo).

