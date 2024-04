O que é Empréstimo Consignado e como funciona?

(Foto: Reprodução)- Descubra o que é empréstimo consignado, como ele funciona, suas vantagens e como se compara a outras opções de crédito.

O Empréstimo Consignado se tornou uma alternativa de crédito bastante procurada, atraindo interesse devido à segurança que proporciona a todas as partes envolvidas. Embora seja uma opção atrativa, muitas pessoas ainda não compreendem como funciona o empréstimo consignado e quais as diferenças entre ele e as demais formas de crédito.

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do trabalhador ou do benefício de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Este sistema diminui o risco de atrasos ou inadimplência, resultando em taxas de juros mais atrativas por parte das instituições financeiras.

Como funciona o empréstimo consignado?

O funcionamento do empréstimo consignado é caracterizado pela simplicidade: uma vez que o contrato é firmado, o valor solicitado é depositado na conta do tomador do crédito e as parcelas mensais são automaticamente deduzidas de sua renda.

Existe uma regulamentação que delimita o que pode ser descontado do salário ou benefício do contratante, conhecida como margem consignável, para não haver comprometimento excessivo da renda do indivíduo.

Tipos de consignado

Existem várias formas de empréstimo consignado, cada uma desenhada para atender diferentes perfis de contratantes. Essas variações são baseadas na fonte de renda do indivíduo, que pode ser um salário de empresa privada, um benefício do INSS ou um salário de servidor público.

A seguir, conheça os principais tipos de empréstimo consignado:

– Consignado privado

O consignado privado se destaca por sua praticidade e segurança, sendo uma opção exclusiva para funcionários de empresas privadas com contrato formal de trabalho.

Uma característica notável é a parceria entre as empresas e as instituições financeiras, que permite a oferta de taxas competitivas. Esse modelo de empréstimo é ideal para quem busca taxas de juros abaixo das praticadas no mercado de crédito pessoal tradicional.

Além disso, alguns acordos de consignado privado permitem o adiantamento do 13º salário como uma forma de empréstimo, o que pode ser importante para alguns trabalhadores.

– Consignado INSS

Dedicado aos aposentados e pensionistas do INSS, este consignado é um dos principais créditos consignados do Brasil, com taxas de juros reguladas pelo governo para proteger essa população.

A margem consignável é definida pelo governo e, até a data desta publicação, está fixada em 35% do benefício exclusivos para Empréstimo Consignado, além de 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão benefício consignado.

Outra vantagem é a possibilidade de portabilidade do consignado ou refinanciamento do empréstimo, opções atraentes para quem precisa ajustar o orçamento ou enfrentar novas despesas.

Em determinadas condições, o consignado do INSS pode oferecer um período de carência antes do início do pagamento das parcelas, o que pode ser útil para quem está planejando suas finanças a curto prazo. Além disso, é necessário que o aposentado ou pensionista desbloqueie seu benefício para fazer a contratação do consignado, garantindo assim o acesso ao crédito mesmo para quem tem restrições em outras modalidades.

– Consignado para servidores públicos

O empréstimo consignado para servidores públicos é uma modalidade customizada para atender às necessidades de estabilidade financeira dessa categoria. Com prazos de pagamento estendidos e taxas de juros favorecidas pela segurança do emprego público, essa opção é ideal para servidores que planejam compromissos financeiros de longo prazo.

Este tipo de empréstimo se estende a servidores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), assim como aos militares das Forças Armadas, proporcionando uma cobertura ampla e condições especiais.

Além disso, é comum que os consignados para servidores públicos incluam cláusulas de seguro que cobrem eventos como falecimento ou invalidez, garantindo a quitação do saldo devedor nessas circunstâncias. Esse é um detalhe relevante que pode trazer mais tranquilidade tanto para o contratante do crédito quanto para a sua família.

Vantagens e desvantagens

De modo geral, o empréstimo consignado é reconhecido por oferecer taxas de juros mais baixas devido ao menor risco de não pagamento.

A flexibilidade nos prazos também é uma vantagem que permite que as parcelas se ajustem melhor ao orçamento do indivíduo, e a aprovação geralmente é menos burocrática, considerando que o risco de crédito é minimizado pelo desconto direto.

Além disso, muitas vezes, o empréstimo consignado é concedido sem a necessidade de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Por outro lado, o Empréstimo Consignado também apresenta algumas limitações. A margem consignável, sendo o limite permitido para o comprometimento da renda do contratante, pode restringir o valor que pode ser tomado emprestado.

Para os trabalhadores do setor privado, há ainda a consideração de que mudanças de emprego podem complicar a gestão do empréstimo e, em casos de desemprego, o saldo devedor pode ser descontado do FGTS ou da rescisão.

Comparação com outros tipos de empréstimo

Quando comparamos o empréstimo consignado a outras modalidades de crédito, as diferenças se tornam evidentes, principalmente em termos de custos para o consumidor.

A seguir, apresentamos um gráfico que compara as taxas de juros médias anuais de diferentes tipos de crédito disponíveis no mercado brasileiro:

Este gráfico apresenta dados relevantes do mercado e mostra claramente que o empréstimo consignado é uma das opções mais vantajosas para os consumidores. Com uma taxa média de 1,45% ao mês para consignado, esta é a segunda opção mais econômica, se comparado às demais formas de crédito disponíveis no país, que possuem taxas de juros significativamente maiores.

Empresas como a meutudo se destacam neste cenário, proporcionando aos consumidores não apenas taxas atrativas, mas também um serviço facilitado e descomplicado. Por meio de plataformas como esta, o cliente pode gerenciar todo o processo de contratação do empréstimo consignado de forma digital, economizando tempo e potencializando a sua experiência de usuário.

Essa análise comparativa é fundamental para que você faça escolhas informadas, considerando tanto os custos quanto as características operacionais de cada tipo de empréstimo.

