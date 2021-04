OAB de Novo Progresso expressa preocupação com a paralisação do Judiciário e defende retomada das atividades

Entidade considera serviços do Judiciário como atividades essenciais e, por isso, não podem ser paralisados.(Foto:Reprodução)

Em oficio enviado para a Seccional OABPA (Ordem dos Advogados do Brasil) em Belém, nesta quarta-feira (14) advogados de Novo Progresso e região, através da subseção local, através do Presidente Dr. Kleverson Fermino , pedem providencias urgentes no sentido para que as atividades forenses voltem a funcionar na comarca de Novo Progresso.

Conforme nota as atividades forenses encontram-se praticamente paralisadas a mais de um ano, em razão a pandemia, a digitalização de processos está na fase inicial, tornando a presença obrigatória no fórum de advogados, partes e daqueles que necessitam serviços.

A OAB-NP emitiu sua preocupação com a cessão das atividades presenciais e tramitação de processos físicos no Poder Judiciário de Novo Progresso.

A Ordem local considera que os serviços prestados pelo Judiciário são atividades sendo necessário o mantimento da prestação uma vez que é “fato notório o grande volume de litígios que tramitam na Justiça Local e, igualmente, que sua imensa maioria,ainda tramita sob a forma de processos físicos, ao contrário do que ocorre em muitas outras cidades do Estado”.

A entidade explica que não foi decretado lockdown no Município e por isso, “causa perplexidade e inconformidade que um serviço essencial dessa magnitude, pelo qual se tutelam direitos das mais variadas naturezas e grandezas, permaneça com a tramitação dos processos físicos suspensos e com serviços prestados exclusivamente sob a forma remota”.

Leia a íntegra da nota:

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...