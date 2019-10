Oficial de justiça sobrevive a tiros e mandante pega 8 anos de cadeia no Pará

O Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema reconheceu o traficante José Fernando dos Santos Oliveira como mandante do crime de tentativa de homicídio que vitimou o oficial de Justiça Raimundo Clóvis de Paula Martins.(Foto:Reprodução)

A sessão do Júri popular que resultou na condenação do acusado, apenado a 8 anos e 8 meses de reclusão, foi realizada ontem, sob a presidência do juiz Júlio Cézar Fortaleza de Lima, na Comarca de Capanema. O réu teve negado o pedido de recorrer da sentença em liberdade.

De acordo com o processo, o crime foi cometido no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 22h, quando Raimundo chegava em sua residência. Assim que entrou no imóvel, foi abordado por Gilton Costa dos Santos Filho e Rafael Ribeiro Teixeira, denunciados como executores do crime, os quais também subtraíram da vítima documentos e uma quantia de R$ 250,00.

O oficial de Justiça foi alvejado com um disparo de arma de fogo na região da nuca, momento em que um dos executores (Gilton) tirou a máscara que usava e efetuou mais um disparo contra a vítima, que entretanto, conseguiu sobreviver.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público apontou que a motivação do crime foi o fato de Raimundo ser oficial de justiça, pois, nessa condição, era um obstáculo ao tráfico de entorpecentes no bairro, praticado por José Fernando.

A vítima afirmou que o acusado fez chegar ao seu conhecimento várias ameaças, dando conta de que se não deixasse o bairro onde morava, queimaria sua residência com todos os seus bens e familiares dentro.

24 de outubro de 2019

