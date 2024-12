Uma câmera de segurança flagrou uma cena inusitada na Rua Petúnias, no bairro Viena, em Altamira, sudoeste do Pará. O relógio marcava 14h37 de sábado (7), quando um homem, vestindo camiseta rosa, boné e bermuda, aparece nas imagens de câmera de segurança, subindo a calçada em direção a um varal. Ele pega uma calcinha vermelha e, logo depois, outras peças de roupa. Nas imagens, o suspeito junta tudo, forma um bolo com as peças e sai olhando para os lados, tentando disfarçar.

Segundo informações de testemunhas, o suspeito subiu pela rua, entrou no terreno vizinho, subiu a calçada da casa. Do varal ele levou calcinhas e uma calça que pertence ao irmão da vítima. Nossa equipe de reportagem conseguiu localizar a casa e a proprietária. Ela informou que no momento do crime, não havia ninguém na casa, já que o marido estava trabalhando e ela no Hospital onde estava em trabalho de parto.

“Na hora não tinha ninguém em casa não. Só a câmera que pegou ele e meu esposo viu. Eu tava no Hospital, tive meu bebê recentemente e foi uma surpresa, né, engraçado também, porque um cara roubar uma calcinha?!”, disse.

Vizinhos contaram que este não seria o único furto registrado no bairro pelo mesmo ladrão de calcinhas. E que após cometer o furto ele ainda teria jogado algumas peças fora. A mulher compartilhou o vídeo em diversos grupos de aplicativo de mensagens do bairro na tentativa de identificar o homem. Ele já teria diversas passagens pela polícia.

“A gente teve que expor porque ele poderia levar algo mais valioso, poderia entrar na casa. Ou poderia tá arrodeando para poder entrar e a gente decidiu espalhar esse vídeo.”, falou.

Até o momento nenhum item levado do varal da casa foi encontrado. A vítima conta que não imagina qual o intuito do criminoso.

“Esse cara é louco, eu acho que era para vestir, ele tava necessitando.”, finalizou brincando com a situação.

Ladrão de calcinhas é flagrado por câmeras de segurança em Altamira | PA

Fonte: Confirma Notícia/ Tv Xingu SBT

