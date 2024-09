Oficina de técnicas de pintura facial está com inscrições abertas na Casa da Cultura Canaã dos Carajás | PA

Foto: Reprodução | A oficina será ministrada gratuitamente em dois horários, das 14h às 18h e das 19h às 22h, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Inscreva-se!

Quais os elementos necessários para a execução de pintura facial em eventos, escolas, aniversários, colônias de férias e recreações diversas? Essa e outras perguntas serão respondidas e ensinadas ao público na oficina teórico-prática sobre técnicas de pintura facial que será ministrada de 24 a 26 de setembro, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC), pelo Coletivo “O Circo Tá na Rua”. Para participar é simples, basta inscrever-se, ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451.

Destinada a todos os públicos – crianças a partir de 7 anos, jovens, adultos e idosos, trabalhadores das artes em geral, recreadores, professores do ensino infantil e demais interessados, a oficina é, ainda, uma excelente oportunidade para os profissionais da economia criativa que atuam no ramo da palhaçaria, eventos culturais ou caracterização de personagens, seja para o cinema, circo ou teatro. A formação será ministrada em dois horários, das 14h às 18h e das 19h às 22h.

Durante os três dias de oficina, o Coletivo “O Circo Tá na Rua” ensinará sobre os tipos de tintas, pincéis e demais materiais adequados para a proteção da pele, aliados à adequada abordagem a ser utilizada na comunicação e no tratamento com as crianças. Também serão apresentadas técnicas para a produção dos mais diversos desenhos: elementos da natureza, super-heróis, personagens infantis, dentre outros, além dos procedimentos de sombreamento e combinação de cores para melhor contraste, definição e acabamento das pinturas faciais.

O Coletivo “O Circo Tá na Rua” é um grupo de ocupação que há 11 anos oferece formação em artes circenses, despontando como referência na oferta de serviços artísticos especializados nesse segmento. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço do Instituto Cultural Vale no Pará, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Serviço

O quê? Oficina de técnicas de pintura facial está com inscrições abertas na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Quando? De 24 a 26 de setembro de 2024, das 14h às 18h e das 19h às 22h

Onde? Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC) – Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Quem pode participar? Público a partir de 7 anos de idade

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. É um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale. org

