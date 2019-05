Oitavo suspeito de envolvimento na chacina do Guamá se entrega à polícia em Belém

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Jonatan Albuquerque Marinho, o ‘Diel’, se apresentou na Divisão de Homicídios na noite de terça-feira (29). Chacina deixou 11 mortos no dia 19 de maio.

Leia Também:Quem é Diel: saiba mais sobre o último foragido da chacina do Guamá

O oitavo suspeito de participação na chacina de que deixou 11 pessoas mortas no bairro do Guamá, em Belém, se entregou na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil na noite de terça-feira (28). Dos oito presos pelo crime, quatro são policiais militares. Ainda na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) vai divulgar mais informações do caso.

Onze pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida após homens encapuzados dispararem contra os ocupantes de um bar na tarde de domingo (19), no bairro do Guamá. No local do crime, acontecia uma festa. Das 11 vítimas, seis são mulheres e cinco são homens.

Prisões

De acordo com a polícia, todos os PMs envolvidos foram presos pela Corregedoria da Polícia Militar e encaminhados ao Centro de Recuperação Especial Anastácio das Neves (CRECAN), em Santa Izabel do Pará.

Leia mais:Cabo Noronha, suspeito da Chacina do Guamá, se entrega à polícia

*Polícia prende cinco dos oito suspeitos de cometer chacina no Guamá; dois são policiais militares

A Secretaria de Segurança Pública (Segup) informou que há duas linhas de investigação e que em dez dias o inquérito deve ser concluído. Não foi informado o que poderia ter motivado o crime.

Ainda segundo a Segup, a prisão dos foragidos deve ser fundamental para saber quem participou, diretamente ou não, da chacina.

A polícia já sabe que o grupo é suspeito de praticar outros crimes na Região Metropolitana de Belém, mas ainda não está claro qual o envolvimento de cada um dos suspeito na chacina, por isso, é possível que mais pessoas estejam envolvidas no crime.

“Nem todos tiveram participação na ação, mas na logística, no planejamento. Porém, todos tiveram alguma relação com o crime”, explicou o secretário de segurança do Pará Uálame Machado

Veja quem são os suspeitos presos por envolvimento na chacina

Edivaldo dos Santos Santana (Preso)

Aguinaldo Torres Pinto (Preso)

Jaysson Costa Serra (Preso)

Cabo Pedro Josimar Nogueira da Silva (Preso)

Cabo Wellington Almeida Oliveira (Preso)

Cabo José Maria da Silva Noronha (Preso)

Cabo Leonardo Fernandes de Lima (Preso)

Jonatan Albuquerque Marinho, “Diel” (Preso).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...