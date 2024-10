Conheça a cidade que se tornou um destino turístico cobiçado no Brasil

Com praias deslumbrantes e uma infraestrutura moderna, Itapema atrai mais de 1 milhão de turistas a cada verão, destacando-se também como um destino para investimentos imobiliários. O Edify One, um dos empreendimentos mais emblemáticos da cidade, oferece exclusividade e luxo na frente mar de Meia Praia e consolida Itapema como referência em turismo e oportunidades de negócios no litoral catarinense.

Outubro,2024 – Com a proximidade do verão e a expectativa de movimentar novamente o turismo no litoral catarinense, Itapema se consolida como um dos destinos mais procurados de Santa Catarina. A cidade, que recebe mais de 1 milhão de turistas durante a temporada de verão, segundo dados divulgados pela prefeitura, conta com belas praias para todos os públicos, diversos atrativos naturais, infraestrutura moderna e também se destaca no mercado imobiliário. A cidade atrai investidores do ramo que enxergam na região uma excelente oportunidade de negócios, como é o caso do Edify One, empreendimento frente mar em Meia Praia, região nobre da cidade.

“O mercado imobiliário de Itapema acompanha o crescimento do turismo da cidade e do estado como um todo. Um exemplo disso é o empreendimento Edify One, que irá transformar o skyline da cidade com um design moderno e sofisticado. Localizado em uma das áreas mais valorizadas de Itapema, o Edify One, com previsão de entrega para dezembro de 2028, vai oferecer infraestrutura de alto padrão, com apartamentos amplos, áreas comuns que incluem espaços de lazer e bem-estar. Além disso, o empreendimento atende a um público exigente, que busca exclusividade e conforto, posicionando Itapema como um destino atrativo tanto para turistas quanto para investidores de todo o Brasil”, afirma Manoela Passos Legarrea, diretora e sócia da Edify Construtora.

Serão 60 apartamentos, de 264 m² a 966 m², com preços que variam de R$ 10,3 milhões até R$ 40 milhões, todos com vistas privilegiadas. O empreendimento terá alta tecnologia que inclui sistema de segurança com inteligência artificial, além de outras comodidades, como piscina de transbordo e piscina aquecidas, sala de jogos, salões de festas, pub, wine room e espaço kids. Contará ainda com academia, projetada pela arquiteta Patricia Totaro e oferecerá equipamentos de última geração aos moradores, além da bela vista para o mar de Itapema.

Turismo náutico e de lazer potencializam desenvolvimento da cidade

O turismo náutico tem sido outro fator essencial para o desenvolvimento econômico tanto de Santa Catarina como de Itapema. A cidade está ao lado de Porto Belo, município presente na rota de cruzeiros nacionais e internacionais, assim como Balneário Camboriú e Itajaí, e que tem atraído milhares de turistas durante a alta temporada. Ainda, Porto Belo, famosa pela região do Caixa d’Aço, é um ponto de encontro privilegiado para donos de iates e velejadores, que potencializam também o turismo náutico na região.

Novidades que também agregam ao cenário náutico e do turismo na região são os novos atrativos, como o Píer Oporto. Com um investimento de R$ 100 milhões, a estrutura inspirada no Píer 39 de San Francisco contará com um café flutuante da Hard Rock, além de lojas, quiosques e áreas para eventos, ampliando o leque de opções de lazer e negócios na cidade.

Itapema também oferece uma combinação perfeita entre natureza e infraestrutura. Suas praias de águas cristalinas, como na área da Meia Praia, são pontos de destaque, assim como trilhas ecológicas e esportes aquáticos que atraem visitantes em busca de aventura e contato com a natureza. Para os que procuram relaxamento, a Praia Grossa e as piscinas naturais são opções da região.

O setor gastronômico e a vida noturna da cidade também se destacam, com restaurantes que variam de comidas típicas à culinária internacional, além de bares e eventos culturais que movimentam o centro durante todo o ano. “O Edify One também vai trazer novidades para a área gastronômica da cidade, com projeto ainda em estudo e que será revelado nos próximos meses”, conta Legarrea.

Outubro,2024

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

