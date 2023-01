Ônibus com time de futebol cai de ponte e deixa mortos e feridos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram. Ainda não há a identidade delas, mas são três adolescentes entre 14 e 17 anos e um adulto, de idade não informada. (Com informações do G1 Zona da Mata- Além Paraíba).

O Corpo de Bombeiros de Leopoldina, Cataguases, Além Paraíba e Juiz de Fora atuaram no local na manhã desta segunda-feira. A PRF também auxiliou nos trabalhos. O g1 tenta contato com a empresa responsável pelo veículo e aguarda retorno.

De acordo com a PRF, o veículo caiu de cabeça para baixo perto de um riacho após o motorista do ônibus perder o controle da direção. A viagem consta como registrada no sistema de Licenças de Viagem Nacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

