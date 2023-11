Game “Yara: Guardiã da Amazônia” estimula de forma educativa a proteção das florestas

Projeto foi contemplado no Prêmio FCP de Incentivo à Arte e Cultura 2023 e estará disponível para download a partir desta sexta-feira, 17/11.

A Fundação de Cultura do Pará (FCP) tem o orgulho de anunciar o lançamento de “Game Yara: A Guardiã da Amazônia”, um jogo de cartas que tem como cenário a vila de Alter do Chão, em Santarém (PA) e que promete levar os jogadores a uma jornada educativa e divertida em defesa da Amazônia.

Nos últimos anos, a Amazônia tem enfrentado uma série de desafios ambientais, incluindo garimpo ilegal, exploração de madeira, captura de animais silvestres e a devastação causada pela seca.

É vital conscientizar o público sobre a importância de preservar essa região e seu ecossistema. “O Game Yara é uma oportunidade de unir entretenimento e conscientização”, destaca a proponente e ilustradora Yara Dolzany. “Nossa equipe se esforçou para criar uma experiência envolvente que não apenas diverte, mas também educa”, acrescenta.

O jogo é voltado principalmente para o público infantojuvenil, mas é adequado para todas as idades. Os jogadores serão desafiados com perguntas e respostas sobre a realidade e curiosidades da Amazônia, permitindo que avancem nas fases do jogo enquanto aprendem sobre a cultura popular paraense.

É uma maneira lúdica de disseminar conhecimento e criar uma conexão mais profunda com a Amazônia. “Estamos comprometidos em proteger nossa Amazônia, e o Game Yara é uma ferramenta educacional valiosa para alcançar esse objetivo. Com este jogo, esperamos inspirar a próxima geração a serem guardiões da nossa floresta”, afirma o roteirista Diego Alano Pinheiro.

O “Game Yara: Guardiã da Amazônia” está disponível gratuitamente. O download poderá ser feito a partir desta sexta-feira,17/11, noGoogle Play Store.

O projeto foi aprovado no edital de incentivo à arte e à cultura da Fundação de Cultura do Pará, o que reflete o compromisso das instituições em promover a cultura e a consciência ambiental.

“Através deste jogo, esperamos inspirar ações concretas para a proteção da Amazônia, um tesouro que é de responsabilidade de todos nós”, comenta a ilustradora.

Para mais informações e atualizações sobre o Game siga o projeto nas redes sociais @yara.dolzany e @jambupoetico.

FAÇA DOWNLOAD AQUI!

Fonte: Jornalista /Anna Karla Lima/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/11:07:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...