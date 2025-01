Clubes entram na Justiça contra o aumento de estrangeiros no Parazão

(Foto: Reprodução) – Santa Rosa, Bragantino e Capitão Poço encabeçam ação contra a Federação Paraense de Futebol (FPF)

Três clubes do Campeonato Paraense protocolaram, nesta quinta-feira (16), um mandado de garantia no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) solicitando a redução do número de jogadores estrangeiros permitidos por equipe no Parazão. Santa Rosa, Bragantino e Capitão Poço assinaram o documento, enquanto o Remo, que inicialmente apoiava a ação, decidiu não participar.

A medida ocorre dois dias após a Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmar o aumento no limite de estrangeiros por partida. Antes, o Regulamento Geral de Competições (RGC) previa até cinco atletas de fora do país por jogo, mas o novo limite passou a ser de nove, em conformidade com o padrão adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com informações apuradas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, os clubes contestam a falta de consulta prévia antes da alteração. No Campeonato Brasileiro, a CBF havia ampliado o limite para nove estrangeiros em 2024, mas após acordo com as equipes durante um Conselho Técnico, o que não teria ocorrido no caso da decisão da FPF.

Na última quarta-feira (15), Santa Rosa, Bragantino e Remo manifestaram preocupação com a decisão. Santa Rosa e Bragantino destacaram que a mudança foi feita sem a devida consulta, contrariando o processo de deliberação tradicional. O Remo, por sua vez, declarou que ainda avaliava a situação antes de desistir de apoiar o mandado.

O Paysandu surge como principal beneficiado pela nova regra. O clube bicolor tem investido pesadamente em jogadores estrangeiros desde a última temporada. Em 2024, já contratou seis atletas: o meia equatoriano Joseph Espinoza, os atacantes Pedro Delvalle, do Paraguai, e Matías Cavalleri, do Chile, e o volante paraguaio Ramón Martínez, além de manter o argentino Benjamin Borasi e o uruguaio Yeferson Quintana, remanescentes do último ciclo.

O Campeonato Paraense tem início neste sábado (18) com o confronto entre Remo e São Francisco, às 18h, no Estádio Mangueirão.

Fonte: Vinícius Soares – Com O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/15:36:21

