Menino é filmado no parapeito da janela de um apartamento;Vídeo

Apesar do susto, a criança não se feriu e voltou para dentro do imóvel (Foto:Divulgação/ site Midiamax)

Menino foi filmado andando no parapeito da janela do apartamento .

Um menino foi filmado andando no parapeito da janela de um apartamento em um prédio no centro de Campo Grande (MS). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a criança caminhando pela borda. Na sequência, o menino se apoia na janela. De acordo com o site Midiamax, o edifício fica na rua 15 de Novembro, entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho. As imagens foram registradas por volta das 16 horas de sexta-feira (12). A criança não se feriu e voltou para dentro do apartamento. Assista:

Ainda segundo o Midiamax, testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que tudo aconteceu quando a criança foi deixada pelo pai, que é divorciado, no apartamento da avó na tarde de sexta-feira. Com deficiência visual, a avó não teria percebido a ausência da criança qu

ando ela se pendurou na janela do 9º andar. A Polícia Militar informou ao G1 que esteve no local e conversou com os pais do menino.

De acordo com a corporação, os responsáveis pela criança disseram que o apartamento tem telas de proteção e que, aparentemente, elas estariam em perfeitas condições. Ainda segundo a PM, os pais ficaram surpresos quando descobriram que a criança encostou na tela, que abriu, possibilitando que ele saísse pela janela, andasse no parapeito e depois voltasse para o local.

Redação com O Liberal

13.11.21 18h17

