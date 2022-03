PRF apreende carro clonado e prende mulher que pegou carro no RJ e levaria para Novo Progresso por R$ 2 mil

(Foto: Reprodução JK NOTICIAS) — Por volta da uma hora da manhã desta segunda-feira (21/03) a equipe da PF realizava a fiscalização no km 733 da BR-163, na cidade de Sorriso, quando durante o procedimento a equipe abordou um veículo Nivus e durante a entrevista com a condutora, a mulher apresentou-se extremamente nervosa com abordagem policial e além disso apresenta uma conversa confusa acerca de sua viagem e do seu veículo.

Durante a abordagem a mulher, identificada por J.P.S, 29 anos, não sabia informar exatamente o endereço para onde estava indo e nem o nome da pessoa que seria seu chefe dono da casa onde é mesmo ia passar uma semana e também supostamente dono do carro que ela estava de posse emprestado.

Diante das informações confusas, a equipe da PF aumentou nível de suspeita e decidiu por aprofundar a fiscalização durante procedimento de fiscalização do veículo observou sinal de adulteração dos elementos identificadores do carro, e logo após a vistoria minuciosa foi possível identificar o veículo original, que se trata também de Nivus, mas de outra placa, no qual possui registro de furto e roubo no sistema do Denatran.

Posteriormente a suspeita foi questionada sobre o veículo informou que saiu da cidade de São Joao do Miriti, Rio de Janeiro com destino Novo Progresso, no Pará, onde iria entregar o carro a um indivíduo desconhecido, que supostamente teria comprado o veículo e que retornaria para o Rio de Janeiro de ônibus.

A suspeita disse ainda que ela estava ciente que o carro se tratava de um veículo clonado e que pelo transporte do carro até Novo Progresso, ela receberia R$ 2 mil.

A suspeita ainda relatou aos policiais que pegou o carro de um individuou conhecido como “GG” e que só faz essas correrias quando está necessitada. (A informação é do Portal JK Noticias)

A mulher foi presa e encaminhada a delegacia.

