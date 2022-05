Criança indígena morre após ataque de jacaré em Terra Indígena Munduruku, no Pará

(Foto:Reprodução) – Vítima estava tomando banho de rio com o irmão quando foi atacada pelas costas pelo animal.

Uma criança de 10 anos morreu, nesta quarta-feira (04), após ser atacada por um jacaré enquanto tomava banho de rio com o irmão.

Os garotos moram na aldeia Boa Fé, que fica dentro da Terra Indígena Munduruku, localizado no município de Itaituba, sudoeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Os irmãos estavam tomando banho no trecho do Rio Tapajós que passa pela aldeia quando a vítima foi surpreendida pelo jacaré que chegou por trás e atacou as costas da criança.

O irmão saiu correndo para chamar o pai, mas o animal já havia levado o menino para fundo do rio.O pai da vítima saiu em busca do filho e encontrou, horas depois, no fundo do rio já sem vida.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), através de uma assistente social, está amparando a família da vítima. O corpo da criança será enterrado nesta quinta-feira (05), na aldeia que pertencia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA) informou que não foi acionado para a ocorrência e explicou que, nesses casos, por se tratar de aldeia indígena localizada na zona rural do município, eles não costumam ser chamados por questões de logística e difícil comunicação.

O tenente coronel do CBM-PA, Celso Piquet, analisando as imagens esclareceu que, pelos ferimentos, mesmo sem ter destruído o corpo da criança, não há dúvidas de que se trata de ataque de jacaré. Ele explicou ainda que esses bichos costumam “abocanhar e levar as vítimas para o fundo dos rios, causando a morte por afogamento”.

