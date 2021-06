Operação apreende 700 kg de pescado, armas e animais silvestres na região do Lago de Tucuruí PA

Operação apreende 700 kg de pescado, armas e animais silvestres na região do Lago de Tucuruí

Foto:Semas/Ascom

Entre os animais silvestres resgatados, duas corujas suindaras, dois macacos-pregos, quatro papagaios, dois periquitos-maracanã, dois jabutis-piranga, cinco passeriformes.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) participou de uma operação de fiscalização, de 7 a 17 de junho, em municípios das Unidades de Conservação do Lago de Tucuruí, no sudeste do estado.

Uma operação apreendeu 700 quilos de peixe fresco, animais silvestres, armas de fogo, e material proibido para caça e pesca em municípios das Unidades de Conservação do Lago de Tucuruí, no sudeste do estado. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (18).

A equipe da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) atuou em parceria com equipes do Ideflor-Bio, Polícia Militar, Secretarias Municipais e a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte). A ação de fiscalização objetivou garantir a preservação dos recursos naturais das Unidades de Conservação. Mais de 90% da economia da região é baseada na pesca comercial, o que torna o combate à pesca predatória vital às comunidades locais.

Entre os animais silvestres resgatados, duas corujas suindaras, dois macacos-pregos, quatro papagaios, dois periquitos-maracanã, dois jabutis-piranga, cinco passeriformes, que foram encaminhados para avaliação veterinária. Foram apreendidas também cinco espingardas e efetuados dois autos de infração.

Houve ainda o confisco de um motor rabeta, oito arpões, três malhas, 31 redes e quatro varas de pesca. Uma ocorrência de mineração ilegal também foi flagrada, com apreensão de um trator pá carregadeira. A operação abrangeu os municípios de Marabá, Tucuruí, Breu Branco, Nova Ipixuna e Itupiranga.

Por G1 PA — Belém

