Operação apreende escavadeira usada por madeireira clandestina em área de proteção ambiental no PA

Semas apreende escavadeira em madeireira ilegal no Pará — Foto: Agência Pará

Equipamento foi localizado após denúncias realizadas por produtores rurais da região. Segundo Semas, ninguém foi preso

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) apreendeu na última quinta-feira (12) uma escavadeira que estava sendo usada por madeireiros clandestinos em uma área de proteção ambiental no nordeste do Pará. Segundo a Semas, a ação fez parte de um desdobramento da operação Falcão Peregrino, que combate desmatamento e focos de queimadas no estado.

De acordo com a secretaria, as investigações iniciaram depois que os produtores rurais da região denunciaram que reservas legais estava sendo invadida e explorada indevidamente. Após a apreensão do equipamento, fiscais da secretaria começaram buscas na região para encontrar os responsáveis pelo crime ambiental. Segundo a Semas, até o momento ninguém foi preso.

Ainda de acordo com os fiscais da secretaria, o maquinário foi encontrado em uma área de mata fechada, próximo aos municípios de Moju e Tailândia. O acesso a região foi realizado pela PA-150, até um ramal de difícil acesso.

Por G1 PA — Belém

