Presidente Bolsonaro anuncia nova redução no preço da gasolina a partir desta sexta

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou em suas redes sociais uma nova redução no preço da gasolina. Segundo ele, a partir desta sexta-feira (02), o preço médio de venda do combustível da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro.

