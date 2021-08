Dupla é presa em flagrante com cerca de 30 quilos de maconha em ônibus de viagem interestadual

No total, foram apreendidos 27 tabletes de maconha, pesando cerca de 30 quilos (Foto:Ascom/ PCPA)

Prisão das duas acusadas ocorreu em Dom Eliseu, mas a droga teria destino a Abaetetuba, no nordeste do Pará

Duas mulheres, que não tiveram seus nomes divulgados, foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará, na madrugada de sábado (28). Segundo informações da Polícia Civil, com a dupla foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha, que estavam em malas no bagageiro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro com destino a Belém.

No total, os policiais encontraram 37 tabletes da droga, divididos em malas de viagens que estavam no bagageiro do ônibus de transporte interestadual. Segundo as investigações, após embarcar na capital paraense, o entorpecente iria seguir para a cidade de Abaetetuba, nordeste paraense, onde seria comercializado por traficantes.

A Polícia Civil informou, ainda, que as duas mulheres são apontadas como integrantes de uma facção criminosa, e seriam especializadas no transporte de armas e drogas entre os estados do Pará e Rio de Janeiro. Ambas já haviam sido presas pelo mesmo crime, há um ano, durante a Operação Lua Nova, deflagrada em agosto de 2020.

Ainda segundo a PC, uma das acusadas deveria utilizar tornozeleira eletrônica, mas no momento da prisão não utilizava o monitoramento. A ação foi feita por agentes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), com apoio da Polícia Civil Carioca.

