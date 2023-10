Operação Calçoene – ASTROS fecham a Foz do Amazonas

(Foto:Reprodução) – Considerada a porta de entrada para a Amazônia, a Foz do Rio Amazonas, litoral norte do País, no Estado do Amapá, é uma área estratégica para a política de segurança nacional.

Neste contexto, o Comando Militar do Norte (CMN) realizou a Operação Calçoene, simulando a defesa do litoral brasileiro.

No período entre 11 e 15 de setembro, o município amapaense de Calçoene, recebeu cerca de 1.000 militares e mais de 70 viaturas que se instalaram e movimentaram a cidade, simulando uma ocupação. Junto às tropas estava uma bateria do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF), o “Grupo José Bonifácio e Presidente Ernesto Geisel”, equipado com duas viaturas blindadas de combate lançador múltiplo de foguetes (VBC LM Fgt) 6X6 ASTROS II MK3M, cuja função era a bloquear a entrada de embarcações hostis no Rio Amazonas.

“Nós sabemos da cobiça que a Amazônia provoca em todo o mundo e se preocupar com táticas e operações voltadas para a defesa da foz do Rio Amazonas é fundamental para a nossa soberania”, destacou o comandante do COTER, general-de-exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

A atividade foi coordenada pelo Centro de Operações Terrestres (COTER) e marcada pela interoperabilidade entre as Forças, contando com a participação do Ministério da Defesa (MD), Marinha do Brasil (MB), Força Aérea Brasileira (FAB) e 25 unidades do Exército Brasileiro (EB).

A Força Tarefa de Capacidades Estratégicas para Operações de Convergência (FT CEOC) é um novo conceito de trabalho do EB e estava presente na Operação Calçoene. Dentre as capacidades aplicadas para realizar a experimentação doutrinária em defesa do litoral estavam operações especiais, guerra cibernética e eletrônica, comando e controle, meios antiaéreos e de mísseis e foguetes, inteligência, aviação, manobra e logística.

“Esta é a nossa segunda experiência de Experimentação Doutrinária. A FT CEOC possibilita atuar nas fases anteriores ao combate e permite modelar ambientes operacionais tanto no período de paz, no período de crise e no período de combate. Podemos contribuir para a degradação do poder de combate do inimigo a partir do momento que nós desdobraríamos nossas capacidades antes de propriamente o primeiro corpo de Exército ocupar a posição defensiva”, explicou o general-de-brigada Andrelucio Ricardo Couto, comandante de operações especiais (C Op Esp).

“Esta atividade contribuirá para o adestramento operacional da Força Terrestre, com o emprego de meios que agregam capacidades importantes no combate para atuar na defesa do litoral em ambiente multidomínio, além de possibilitar as discussões doutrinárias conjuntas e nivelar conhecimento entre as Forças, obtendo ganhos mútuos para o adestramento militar”, completou.

O 6º GMF, apoiado pelo Centro de Logística de Mísseis e Foguetes (C Log Msl Fgt), saiu de Formosa (GO) no dia 22 de agosto, percorrendo cerca de 2.000 km, por rodovias, até a cidade de Belém (PA).

De lá embarcou em balsa fluvial do 8° Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) em direção à Macapá (AP), finalizando a fase de concentração estratégica.

No dia 10 de setembro iniciaram as atividades no contexto da operação de defesa do litoral, onde se deslocou para Calçoene, em uma marcha de 370 km. Isso demonstrou, mais uma vez, a versatilidade dos ASTROS II se fazerem presentes em qualquer parte do território nacional.

Fonte: g1 Pará / TV Liberal — Belém

